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Культура

Ключи от автоклубов вручил деятелям культуры Михаил Ведерников

Ключи от многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов) вручил руководителям районных учреждений культуры губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мероприятие прошло в Псковском музее-заповеднике, в нём также приняла участие директор музея Светлана Мельникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы рады, что не только в Пскове, но и в Псковской области увеличивается количество культурных мероприятий, которые находят отклик у граждан. Надеемся, что теперь, при помощи этих мобильных центров, у деятелей культуры появится возможность донести свои мероприятия даже до самых отдаленных уголков нашей области», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ключи получили руководители Дновского, Плюсского, Усвятского и Палкинского культурных центров.

Губернатор осмотрел один из автоклубов и пообщался с руководителями культурных центров о тех перспективах, которые откроются перед районными учреждениями благодаря внедрению в работу новых мобильных инструментов.

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Ключи от автоклубов вручил деятелям культуры Михаил Ведерников

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