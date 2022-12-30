Ключи от автоклубов вручил деятелям культуры Михаил Ведерников

13:33, 30 декабря 2022, ПАИ

Ключи от многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов) вручил руководителям районных учреждений культуры губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мероприятие прошло в Псковском музее-заповеднике, в нём также приняла участие директор музея Светлана Мельникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Мы рады, что не только в Пскове, но и в Псковской области увеличивается количество культурных мероприятий, которые находят отклик у граждан. Надеемся, что теперь, при помощи этих мобильных центров, у деятелей культуры появится возможность донести свои мероприятия даже до самых отдаленных уголков нашей области», – отметил глава региона.

Ключи получили руководители Дновского, Плюсского, Усвятского и Палкинского культурных центров.

Губернатор осмотрел один из автоклубов и пообщался с руководителями культурных центров о тех перспективах, которые откроются перед районными учреждениями благодаря внедрению в работу новых мобильных инструментов.