Псковичей предупредили о тумане с видимостью менее 500 метров

14:09, 30 декабря 2022, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается сегодня в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня днем местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.