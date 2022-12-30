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Общество

Сочетать шампанское с финиками советует псковичам нутрициолог

Гармоничен ли дуэт шампанского и мандаринов, объяснила гость программы «Анамнез», нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Сухое шампанское - весьма неплохой вариант, если выбирать из всего списка перечисленной алкогольной продукции. Но мандарины могут вызвать скачок инсулина, особенно если мы ничего до этого не ели, и организм может слегка сбиться», - отметила гостья студии.

По её словам, шампанское лучше сочетать с клубникой, сухофруктами или финиками. Специалист также посоветовала не смешивать алкогольные напитки, потому что «совершенно отключается контроль нашего мозга над тем, сколько мы выпиваем». 

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