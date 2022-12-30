Лучших медиков чествовали сегодня в Пскове

15:43, 30 декабря 2022, ПАИ

Лучших медиков чествовали сегодня в Пскове. Медали, почетные грамоты и благодарственные письма вручал губернатор области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Почти 500 млн в этом году было выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения, и столько же будет направлено в следующем году», - сказал губернатор, выступая перед врачами.

Десять медалей Луки Крымского, пять почетных грамот губернатора, три благодарственных письма правительства Псковской области и десять дипломов победителей областного конкурса «Лучший медицинский работник» вручил медикам глава региона Михаил Ведерников.