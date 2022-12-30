Вечная молодость: Нутрициолог рассказала о пользе холодца

16:05, 30 декабря 2022, ПАИ

О пользе холодца за праздничным стлом рассказала в эфире программы «Анамнез» на раодиостанции «Серебряный дождь» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина.

«Холодец - это прекрасное блюдо, если оно сделано самостоятельно, собственными руками. Потому что, например, тот же костный бульон является «суперфудом». Это шикарное блюдо для того, чтобы поддерживать наш организм, потому что там большое количество аминокислот. Это полезно и для нашей кожи, и для поддержания молодости, и для здоровья всего желудочно-кишечного тракта, и для слизистых желудка, и для кишечника», - рассказала Надежда Колтырина.

Также доктор напомнила, что холодец содержит натуральный коллаген, который необходим для здоровых волос, ногтей и кожи.

«Главное - не покупать магазинный холодец с неизвестным составом. Что там добавлено, мы, к сожалению, не знаем», - заключила гостья студии.