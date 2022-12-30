Знак «Остановка запрещена» появился на перекрестке Юбилейная — Молодова в Пскове

15:49, 30 декабря 2022, ПАИ

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» установлен на пересечении улиц Юбилейной и Молодова с 27 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

Знак запрещает остановку транспортных средств на участке улицы Юбилейной от улицы Молодова до улицы Красноармейской.

«Администрация города Пскова просит внимательно следить за требованием установленного дорожного знака», — говорится в сообщении.