«Экопром» призывает псковичей соблюдать чистоту

16:29, 30 декабря 2022, ПАИ

«Экопром» призывает псковичей соблюдать чистоту в новогодние праздники. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот-вот пойдет снег, будут кружиться и падать на землю пушистые снежинки, а по мере того как будет заканчиваться праздник, на землю полетят фантики из-под новогодних конфет, коробки от фейерверков и бутылки от выпитого шампанского. Чтобы наш милый Псков не превратился из уютного праздничного городка в потрепанный и уставший, мы разместили на площадках города яркие оранжевые мешки для мусора, которые привлекают внимание», — говорится в сообщении.

В компании надеются, что в праздничные дни чистота города сохранится.