Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский нутрициолог рассказала о вреде переедания

О вреде переедания за праздничным столом рассказала в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина.

«Переедание максимально опасно для нашего здоровья. Первое, что может быть, если мы переедаем на постоянной основе, - лишний вес и ожирение, а вместе с этим сопутствующие заболевания: и сахарный диабет, и инсулинорезистентность, проблемы с сердцем, с сосудами. Там очень большой список. Это большая нагрузка на наши внутренние органы – печень, желудок, кишечник, поджелудочную железу, потому что она всё время должна вырабатывать инсулин», - рассказала врач.

Также она сравнила переедание с переработками: «Представляете, это как человека оставить работать уже после смены на ещё одну смену и ещё на ночь. То же самое мы делаем с организмом, когда мы переедаем, мы заставляем наши органы работать сверхурочно и за это недоплачиваем».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2022

Псковский нутрициолог рассказала о вреде переедания
30 декабря 2022

Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
30 декабря 2022

«Экопром» призывает псковичей соблюдать чистоту
30 декабря 2022

Планшет подарили ребёнку судебные приставы в Бежаницком районе
30 декабря 2022

Вечная молодость: Нутрициолог рассказала о пользе холодца
30 декабря 2022

Знак «Остановка запрещена» появился на перекрестке Юбилейная — Молодова в Пскове
30 декабря 2022

Лучших медиков чествовали сегодня в Пскове
30 декабря 2022

Высший офицерский состав встретился с участниками СВО в псковском госпитале

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...