Псковский нутрициолог рассказала о вреде переедания

16:52, 30 декабря 2022, ПАИ

О вреде переедания за праздничным столом рассказала в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина.

«Переедание максимально опасно для нашего здоровья. Первое, что может быть, если мы переедаем на постоянной основе, - лишний вес и ожирение, а вместе с этим сопутствующие заболевания: и сахарный диабет, и инсулинорезистентность, проблемы с сердцем, с сосудами. Там очень большой список. Это большая нагрузка на наши внутренние органы – печень, желудок, кишечник, поджелудочную железу, потому что она всё время должна вырабатывать инсулин», - рассказала врач.

Также она сравнила переедание с переработками: «Представляете, это как человека оставить работать уже после смены на ещё одну смену и ещё на ночь. То же самое мы делаем с организмом, когда мы переедаем, мы заставляем наши органы работать сверхурочно и за это недоплачиваем».