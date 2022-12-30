Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Всё равно смешается»: эксперт рассказала о раздельном питании

О раздельном питании рассказала в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина.

«На самом деле здесь очень много споров и мнений. Я являюсь приверженцем того, что всё равно всё смешается. Я не вижу смысла в раздельном питании. Я считаю, надо заниматься хорошей работой нашего желудочно-кишечного тракта, чтобы он мог переварить всё, что бы ты в него ни отправил. Спокойно кушайте всё, что вам хочется, но с элементами полезности, и тогда всё будет в порядке. В разделении есть смысл, это в целом неплохо для нашего организма, но в бешеном ритме жизни это трудновыполнимо, на мой взгляд, потому что действительно надо заморачиваться, планировать: для этого потребуется целый отдельный день», — рассказала гостья студии.

Также она считает, что главное — питаться полноценно, чтобы было хорошее количество белка в рационе, и животного, и растительного. «Правильные жиры — те же орешки, авокадо, различные масла», — привела пример Надежда Колтырина.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2022

Молодёжь РДДМ поздравила тех псковичей, кому в праздники приходится работать
30 декабря 2022

Новый глава Пушкиногорского района собрала все службы для первого совещания
30 декабря 2022

«Всё равно смешается»: эксперт рассказала о раздельном питании
30 декабря 2022

В Пскове отслужили заупокойную литию по священнику Александру Цыганову
30 декабря 2022

Пять простых способов снизить калорийность новогоднего стола
30 декабря 2022

В редакции газеты Великолукского района «Наш путь» побывали с экскурсией школьники
30 декабря 2022

Утка с апельсинами и мёдом — семейный рецепт псковского губернатора
30 декабря 2022

«Секреты губернатора»: Михаил Ведерников — о планах на будущий год

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...