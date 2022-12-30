«Всё равно смешается»: эксперт рассказала о раздельном питании

21:57, 30 декабря 2022, ПАИ

О раздельном питании рассказала в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина.

«На самом деле здесь очень много споров и мнений. Я являюсь приверженцем того, что всё равно всё смешается. Я не вижу смысла в раздельном питании. Я считаю, надо заниматься хорошей работой нашего желудочно-кишечного тракта, чтобы он мог переварить всё, что бы ты в него ни отправил. Спокойно кушайте всё, что вам хочется, но с элементами полезности, и тогда всё будет в порядке. В разделении есть смысл, это в целом неплохо для нашего организма, но в бешеном ритме жизни это трудновыполнимо, на мой взгляд, потому что действительно надо заморачиваться, планировать: для этого потребуется целый отдельный день», — рассказала гостья студии.

Также она считает, что главное — питаться полноценно, чтобы было хорошее количество белка в рационе, и животного, и растительного. «Правильные жиры — те же орешки, авокадо, различные масла», — привела пример Надежда Колтырина.