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Подведены итоги конкурса для детей «Кукарача»

В Пскове подвели итоги конкурса «Кукарача». Фото Псковский городской молодёжный центр

Организационный комитет конкурса для детей из детских домов и интернатных учреждений города Пскова и Псковской области «Кукарача» подвёл итоги мероприятия. Как и в прошлом году он прошёл в режиме онлайн, сообщает Псковский городской молодёжный центр.

Конкурс состоялся шестой раз и побил рекорды прошлых лет по своей масштабности. Принять участие в нём захотели 334 ребёнка, оправив 243 заявки. Для сравнения, в предыдущие годы максимальное количество заявок не превышало 100-120.

Участниками фестиваля стали воспитанники 11 детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области в возрасте от 5 до 18 лет. Заявки были получены из Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво.

В 2022 году организаторы видоизменили перечень номинаций фестиваля, чтобы у участников появилось больше возможностей раскрыть свои таланты. В этом году ребята могли продемонстрировать свои успехи в следующих номинациях: «Голос», «Хореография», «Художественное слово», «Живопись», «Фотоискусство», «Инструментальное исполнительство», «Рукоделие», «Оригинальный жанр».

Мероприятие проводится в преддверии новогодних и рождественских праздников и именно поэтому для всех работ в любой номинации определена общая тема – «Рождественское чудо».

Самой многочисленной по заявкам стала номинация «Рукоделие». В адрес оргкомитета поступило более 100 заявок в данную номинацию, а наиболее актуальной она стала для детей в возрасте от 10 до 13 лет. Участники подошли к своим работам с креативом и смогли продемонстрировать успехи в создании ёлки из макарон и газет, а также смастерили оленей с себя ростом. Таланты детей безграничны: они показывали свои умения в вязании крючком и крестиком, лепки из пластилина, поделке из бисера, вышивке лентами.

Нельзя не отметить появившуюся только в этом году номинацию – «Инструментальное исполнение». Своими музыкальными композициями участники подарили новогоднюю атмосферу и праздничное настроение.

А в номинации «Фотоискусство» участниками в формате фотокросса необходимо было за несколько дней подготовить ряд фотографий на заданные тематики, связанные с зимой, Дедом Морозом и новогодним волшебством.

Важной частью фестиваля стала образовательная программа по тематикам номинаций. Участники смогли погрузиться в творческий процесс и получить полезные навыки, которые пригодятся в дальнейшем. Преподаватель художественного отделения Детской школы искусств Людмила Назарой провела для участников занятие по созданию новогодних картин и внесла дух предпраздничного настроения. Как делать креативные фотографии на телефон, был посвящён мастер-класс от фотографа Антона Иванова. О том, как познать азы ораторского искусства можно было на встрече, которую провела мастер искусства речи Ирина Владимирова. Руководитель школы музыки «Полиритм» Мария Анисимова увлекла в творческий мир и познакомила с необычными и редкими музыкальными инструментами мира.

Члены жюри отсмотрели все работы, присланные на фестиваль, и определили победителей. Сейчас, в преддверии Нового года, организаторы объявили итоги конкурса и поздравили их с наступающими праздниками.

Отметим, наибольшее число призовых мест получили воспитанники Великолукской школы-интерната и Опочецкой школы-интерната. Также большую работу проделали участники из Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей Печорского района. Они прислали 7 заявок и 5 из них стали призерами фестиваля.

Организатором фестиваля является ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают РОО «Псковский молодежный центр» и МБУ «Псковский городской молодежный центр» администрации г. Пскова.

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