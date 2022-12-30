О продлении запретов полётов над некоторыми районами России сообщать больше не будут

19:35, 30 декабря 2022, ПАИ

Росавиация приостановила оповещение о продлении запрета на полёты, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своём Telegram-канале.

Сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта должно было в 50-й раз объявить о пролонгации режима ограничений на выполнение рейсов в 11 аэропортах страны.

Как сообщили близкие к авиавластям источники, публикацию таких оповещений было решено прекратить. Официально об этом не объявляли, однако продление прежних правил в силе.