В редакции газеты Великолукского района «Наш путь» побывали с экскурсией школьники

20:00, 30 декабря 2022, ПАИ

В гостях редакции газеты Великолукского района «Наш путь» побывали учащиеся Лычевской, Булынинской школ и Переслегинской гимназии, сообщает корреспондент районки.

Ребята приехали в редакцию неспроста. На протяжении почти трёх месяцев они и остальные школьники, которые не смогли присутствовать на встрече, присылали в газету свои рассказы, стихи, зарисовки и другие материалы. Всё было опубликовано в печатной версии, а также в электронной — в группе в соцсети «ВКонтакте».

Приветствовала школьников, их родителей и преподавателей заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук. «Очень приятно на страницах родной районной газеты видеть творчество юного поколения», — отметила она, добавив, что с особым удовольствием читает стихи школьников, а также исторические и литературные зарисовки.

Затем главный редактор газеты «Наш путь» Ольга Федосеенко рассказала, как создаётся газета, где печатается, какие темы являются ведущими на её страницах. Затронули и архивную сторону, ведь у газеты «Наш путь» огромная история. Кстати, в январе 2023 года районной газете исполнится 104 года.

Школьникам наглядно показали, как выглядит газета сегодня, и продемонстрировали детям старые подшивки газет, которые бережно хранятся в архиве редакции. Мальчишки и девчонки с удовольствием полистали пожелтевшие от времени страницы.

«Создание каждого газетного номера начинается с работы корреспондентов — они ищут интересный материал, пишут статьи, делают репортажи. И это очень сложный труд, для которого необходимо не просто быть грамотным, а ещё и уметь общаться с людьми, правильно и доступно излагать свои мысли и мысли людей, — рассказала Ольга. — Сегодня в газете два пишущих сотрудника. И в этом деле равных нет нашему корреспонденту Елене Баркановой, для которой писать статьи — не просто работа, а ещё и самое главное в жизни хобби». В свою очередь Елена доступно рассказала ребятам, что было бы интересно видеть от них на страницах районки, и дала пару-тройку профессиональных советов.

Экскурсанты узнали, что современная газета полностью верстается на компьютере, потом для печати отправляется в типографию в город Псков, а затем уже присылается «Почтой России» в Великолукский район, где сотрудники редакции доставляют тираж адресатам. Не забыли поговорить и об электронной версии газеты «Наш путь». Приятно было слышать от взрослых, что для них как жителей района группа газеты является самым главным и единственным достоверным источником информации, рассказывающим о событиях, происходящих в районе и во всей области.

После чаепития дети оживлённо делились своими впечатлениями от встречи, говорили о том, что им очень понравилось, и благодарили за познавательную, полную новых открытий встречу. Они пообещали и дальше писать для газеты и участвовать во всех конкурсах.

