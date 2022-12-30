Задержан авиарейс в Псков из Москвы

21:09, 30 декабря 2022, ПАИ

Московский аэропорт Внуково задержал вылет самолёта в Псков. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Вылет задержали ориентировочно на 1,5 часа.

Кроме псковского почти 50 рейсов задержаны или отменены в пятницу вечером в трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 20:02 мск, в аэропорту Внуково семь рейсов задержано, два отменены, в аэропорту Домодедово задержано 27 рейсов, один отменён, в аэропорту Шереметьево десять рейсов задержано, два отменены.

В Москве наблюдается облачная погода, мокрый снег и плюс 2 градуса.

В среду в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днём в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт Домодедово также сообщал, что пиковым днём по вылетам станет 30 декабря.