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Культура

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручили композитору Алексею Рыбникову

Алексей Рыбников удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Фото Wikimedia Creative Commons

Народный артист РФ, композитор и продюсер Алексей Рыбников удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает телеканал «360°».

Широкую известность Рыбникову принесла рок-опера «Юнона и Авось» на основе поэмы Андрея Вознесенского, а так же «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» по стихам Пабло Неруды.

Кроме того, Алексей Рыбников написал музыку более чем к ста отечественным фильмам. Из самых известных картин — «Приключения Буратино», «Шла собака по роялю», «Через тернии к звёздам», «Сказка о звёздном мальчике», «Усатый нянь».

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