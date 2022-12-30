Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручили композитору Алексею Рыбникову

22:09, 30 декабря 2022, ПАИ

Народный артист РФ, композитор и продюсер Алексей Рыбников удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает телеканал «360°».

Широкую известность Рыбникову принесла рок-опера «Юнона и Авось» на основе поэмы Андрея Вознесенского, а так же «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» по стихам Пабло Неруды.

Кроме того, Алексей Рыбников написал музыку более чем к ста отечественным фильмам. Из самых известных картин — «Приключения Буратино», «Шла собака по роялю», «Через тернии к звёздам», «Сказка о звёздном мальчике», «Усатый нянь».