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Культура

Компания Warner Bros. хочет переснять фильмы о Гарри Поттере

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001 год, режиссёр — Крис Коламбус)

В СМИ появились новости о том, что компания Warner Bros. хочет переснять фильмы о волшебнике с новым актёрским составом в ближайшие пять лет. Об этом пишут «Известия». Делается это для того, чтобы «освежить» фильм для юной аудитории.

Кинокритик «Известий» Николай Никулин считает, что после разочаровавшей фанатов трилогии «Фантастические твари» кинокомпания решила попробовать заработать деньги проверенным способом. Так как новых идей ставится всё меньше, она может переснять уже набравшую популярность франшизу.

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