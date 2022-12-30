Росгвардейцы получат такую же единовременную выплату по контракту, как и срочники

22:53, 30 декабря 2022, ПАИ

Указ о единовременной выплате срочникам, заключившим контракт, распространён на Росгвардию, сообщает ТАСС.

Единовременная выплата 195 тыс. рублей мобилизованным и срочникам, заключившим контракт в период СВО, распространена на Росгвардию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Внесены изменения в указ главы государства от 2 ноября о единовременной выплате военнослужащим. Тем документом такая выплата в размере 195 тыс. рублей была назначена мобилизованным, а также срочникам и иным лицам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооружённых силах РФ с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября.

Новым указом эта мера поддержки распространена также на военнослужащих, проходивших службу по призыву в Росгвардии и заключивших контракт после 21 сентября (день объявления частичной мобилизации в РФ).