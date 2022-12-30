Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Росгвардейцы получат такую же единовременную выплату по контракту, как и срочники

Указ о единовременной выплате срочникам, заключившим контракт, распространён на Росгвардию, сообщает ТАСС.

Единовременная выплата 195 тыс. рублей мобилизованным и срочникам, заключившим контракт в период СВО, распространена на Росгвардию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Внесены изменения в указ главы государства от 2 ноября о единовременной выплате военнослужащим. Тем документом такая выплата в размере 195 тыс. рублей была назначена мобилизованным, а также срочникам и иным лицам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооружённых силах РФ с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября.
Новым указом эта мера поддержки распространена также на военнослужащих, проходивших службу по призыву в Росгвардии и заключивших контракт после 21 сентября (день объявления частичной мобилизации в РФ).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2022

Молодёжь РДДМ поздравила тех псковичей, кому в праздники приходится работать
30 декабря 2022

Новый глава Пушкиногорского района собрала все службы для первого совещания
30 декабря 2022

«Всё равно смешается»: эксперт рассказала о раздельном питании
30 декабря 2022

В Пскове отслужили заупокойную литию по священнику Александру Цыганову
30 декабря 2022

Пять простых способов снизить калорийность новогоднего стола
30 декабря 2022

В редакции газеты Великолукского района «Наш путь» побывали с экскурсией школьники
30 декабря 2022

Утка с апельсинами и мёдом — семейный рецепт псковского губернатора
30 декабря 2022

«Секреты губернатора»: Михаил Ведерников — о планах на будущий год

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...