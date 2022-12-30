Новый глава Пушкиногорского района собрала все службы для первого совещания

23:05, 30 декабря 2022, ПАИ

Свой первый рабочий день в должности районного главы Оксана Филиппова начала с совещания с руководителями организаций и предприятий Пушкиногорского района. Об этом сообщили в редакции газеты «Пушкинский край».

Тема встречи — вопросы жизнеобеспечения района во время праздничных дней. Большое внимание Оксана Владимировна уделила состоянию дорог и работе снегоуборочной техники. Не остались без внимания вопросы тепло- и водоснабжения района, работы поликлиники, транспортного сообщения и прочие.

В завершение встречи Оксана Филиппова поздравила всех с наступающими Новым годом и Рождеством.

