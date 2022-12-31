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Общество

Предсказать свою судьбу на будущий год предлагает народный календарь

Сегодня, в последний день года, отмечается память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в седьмом веке. Об этом пишет сalend.ru.

Согласно преданию, Модест родился в Малой Азии в христианской семье. Уже в юные годы он почувствовал влечение к монашеской жизни и принял постриг. Впоследствии Модест стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. Когда на Сирию и Палестину напали персидские войска, разрушившие христианские храмы и пленившие иерусалимского патриарха Захария, Модесту было поручено управлять всей иерусалимской церковью. Модест с помощью александрийского патриарха Иоанна Милостивого восстановил разрушенные христианские святыни, похоронил останки убитых иноков. Когда через 14 лет патриарх Захария вернулся, Модест передал ему обратно свои временные полномочия. Однако после кончины патриарха он вновь занял его пост. 

На Руси святого Модеста считали хранителем скота, поэтому ему молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день мужчины обыкновенно устраивали братчины — совместные застолья, на которые непременно подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста запрещалось играть в карты: говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.

На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит — его ждёт смерть, если зазвенит — свадьба, а если послышится молотьба — будет богатым.

Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.

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