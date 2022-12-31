Россияне назвали любимые новогодние традиции

09:38, 31 декабря 2022, ПАИ

Собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция у 15% россиян. А 12% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и ёлки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По 6% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье, пишет RT.

В опросе также отмечается, что 5% россиян любят загадывать желания. Каждый 20 не мыслит праздник без оливье. Ещё 5% назвали своим любимым обычаем отдых. По 3% респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

В ходе опроса по 2% россиян также назвали своей любимой новогодней традицией путешествия, встречу праздника в новых местах. Ещё у 2% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.

В варианте «Другое» 11% отметили уличные гуляния, пение, встречу Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и прочее.

А вот 12% респондентов заявили, что у них нет новогодних традиций, и лишь 7% затруднились дать ответ.

«Женщины больше любят такие традиции, как украшение дома и ёлки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню», — говорится в исследовании.

Всего в предновогоднем открытом опросе сервиса приняли участие 1,6 тысяча представителей экономически активного населения из всех округов страны.