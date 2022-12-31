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ВИДЕО Новогоднее обращение губернатора Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех псковичей с наступающим 2023 годом в своём видеообращении.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья!

Заканчивается 2022 год. Сложный, но в то же время знаковый и судьбоносный. Сегодня мы переворачиваем эту страницу и движемся дальше — с уверенностью в своей правоте, друг в друге, со знанием того, что все испытания мы встречаем смело, вместе, плечом к плечу. Наш народ в очередной раз доказал, что в непростые времена мы умеем объединяться и находить ответы на любые вызовы.

Сотни тысяч мужчин всех возрастов, профессий и национальностей по зову сердца встали на защиту нашей страны. Тысячи гражданских специалистов отправились в зону СВО, чтобы помочь выстроить работу жизненно важных направлений. Миллионы людей помогают нашим военным и собирают гуманитарные грузы для беженцев. Вместе с этим каждый из нас работает в своей сфере и делает всё возможное, чтобы наша страна, наш родной регион продолжали развиваться, становились лучше и комфортнее.

Нам есть что вспомнить. Мы открыли новую школу в Великих Луках. Начали строить и проектировать ещё девять школ в разных муниципалитетах. Запустили новые производства в «Моглино», реализовали новые проекты в АПК. Наш электротехнический кластер становится всё более заметным инновационным центром и уже привлёк внимание «Сколково». Впервые в Псковской области наметился положительный тренд в обеспечении медицинскими кадрами. И он сохранится, потому что мы начали строительство учебно-лабораторного корпуса. Мы провели целый ряд знаковых культурных мероприятий, которые привлекли десятки тысяч жителей и гостей нашей области.

Беспрецедентными темпами идёт обновление дорожно-транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Тысячи людей принимают участие в реализации проектов ТОС, в инициативном бюджетировании, в федеральных и региональных грантовых конкурсах. Больше 100 миллионов рублей привлечено на реализацию частных инициатив в сфере благоустройства и социальных услуг. Мы вместе сражаемся и работаем для нашего общего будущего. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто внёс свою лепту в общее дело.

Дорогие друзья! Новый год — тёплый семейный праздник. В это время каждый из нас о чём-то мечтает, строит планы на будущее, думает о благополучии своих детей и близких. В наступающем 2023 году хочу пожелать всем решительности, упорства, веры в собственные силы и возможности. Пусть он принесёт вам новые успехи и достижения, новые яркие моменты и большие победы. Желаю, чтобы каждый день запоминался только положительными эмоциями и событиями. А главное — чтобы все отцы, мужья, братья и сыновья вернулись домой с победой.

Всем мира, добра и благополучия! Пусть всё обязательно сбудется. С наступающим Новым годом!»

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