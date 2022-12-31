В управлении Росгвардии по Псковской области подвели итоги 2022 года

10:04, 31 декабря 2022, ПАИ

Под руководством начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Игоря Иванова состоялось совещание, на котором подведены итоги служебно-боевой деятельности ведомства в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В ходе совещания полковник полиции Игорь Иванов отметил, что в 2022 году подразделения управления выполнили все поставленные перед ними задачи.

Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» регионального управления Росгвардии провели более 800 специальных операций, при оказании содействия правоохранительным органам задержано 50 подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений, изъяли 50 единиц огнестрельного оружия. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезвредили и уничтожили боеприпасы различных калибров времён Великой Отечественной войны и 14 килограммов взрывчатых веществ.

Личный состав подразделений вневедомственной охраны пресёк 389 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. За совершение правонарушений задержали более 2 600 граждан, в отношении которых впоследствии возбудили 46 уголовных дел, составили 2 489 протоколов об административных правонарушениях.

В ходе осуществления контроля за оборотом оружия сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии осуществили более 19 000 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате аннулировано 120 разрешений на право владения оружием. Изъято 579 единиц оружия и 3 150 патронов к огнестрельному оружию.

В завершение совещания полковник полиции Игорь Иванов вручил отличившимся росгвардейцам благодарности и ценные подарки.