Пьяный водитель, учинивший ДТП с автобусом, погиб на месте в Островском районе
Ночью в Островском районе, не доезжая 15 км до Острова, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте.
По предварительным данным, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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