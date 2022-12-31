Пьяный водитель, учинивший ДТП с автобусом, погиб на месте в Островском районе

11:45, 31 декабря 2022, ПАИ

Ночью в Островском районе, не доезжая 15 км до Острова, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте.

По предварительным данным, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.