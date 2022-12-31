Умер почетный Папа Римский Бенедикт XVI

12:52, 31 декабря 2022, ПАИ

Почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни. Об этом сегодня сообщил представитель пресс-службы Ватикана, пишет ТАСС.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почетного папы на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана. Периодически его навещал нынешний понтифик Франциск, к которому, по собственному признанию, испытывал большую привязанность и глубокое уважение.