Псковские профсоюзы поздравили псковичей с наступающим Новым годом

13:13, 31 декабря 2022, ПАИ

От имени профсоюзного движения региона с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым псковичей поздравил председатель профсоюзного объединения Псковской области Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В поздравлении он отметил, что уходящий год был нелегким для страны, в то же время многие объединились, чтобы своими силами и своим трудом поддержать страну, военнослужащих, защищающих наши дома и наши семьи.

«Страна смогла вынести тяжелый удар, нацеленный на создание экономического и политического кризиса. Многие показали своё истинное лицо и трусливо сбежали и спрятались, другие, и их абсолютное большинство, с честью отозвались на зов Родины», - сказал Игорь Иванов.

От также сообщил, что много свершений за год произошло в профсоюзной жизни региона.

«Заключен ряд договоров и соглашений, укрепилось профсоюзное движение, созданы новые первичные организации. Диалог с социальными партнерами находится на высоком уровне, что позволяет решать многие сложные вопросы. Профсоюзные здравницы и базы отдыха приняли десятки тысяч отдыхающих, все профсоюзные заявки на отдых и оздоровление были удовлетворены в полном объеме», - отметил председатель Псковского облсовпрофа и пожелал жителям региона мира, здоровья, добра, счастья и благополучия.