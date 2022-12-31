ВИДЕО «Тема недели»: Итоги года
За несколько дней до Нового года принято подводить итоги года уходящего. Каким он был для каждого из нас, для Псковской области? Об этом - в последнем в 2022 году выпуске авторской программы Александра Машкарина «Тема недели».
Итоги года в программе подводят губернатор Михаил Ведерников и заместители главы региона. Отметим, что один из них, Василий Осипов, дал ведущему «Темы недели» свое последнее интервью на посту вице-губернатора.
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