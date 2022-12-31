Елена Бибикова поздравила псковичей с наступающим 2023 годом

14:21, 31 декабря 2022, ПАИ

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова поздравила псковичей с наступающим 2023 годом и Рождеством Христовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Елена Бибикова отметила, что светлые и полные добрых ожиданий праздники объединяют нас общими надеждами и верой в лучшее.

«Уходящий год потребовал от нас мужества и боевого духа, сплоченности и взаимопомощи, предельной ответственности за судьбу своей Родины. Мы гордимся подвигами и отвагой воинов, которые защищают наш мирный труд, спокойную жизнь, независимость и суверенитет нашей страны», - сказала сенатор в своем поздравлении. Она пожелала псковичам, чтобы наступающий год оправдал все ожидания, а любовь и семья всегда были надежной опорой и поддержкой.