Елена Бибикова поздравила псковичей с наступающим 2023 годом
Сенатор от Псковской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова поздравила псковичей с наступающим 2023 годом и Рождеством Христовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.
Елена Бибикова отметила, что светлые и полные добрых ожиданий праздники объединяют нас общими надеждами и верой в лучшее.
«Уходящий год потребовал от нас мужества и боевого духа, сплоченности и взаимопомощи, предельной ответственности за судьбу своей Родины. Мы гордимся подвигами и отвагой воинов, которые защищают наш мирный труд, спокойную жизнь, независимость и суверенитет нашей страны», - сказала сенатор в своем поздравлении. Она пожелала псковичам, чтобы наступающий год оправдал все ожидания, а любовь и семья всегда были надежной опорой и поддержкой.
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