До +8 градусов ожидается в Псковской области 1 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
В регионе прогнозируются осадки в виде дождя.
Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Вечером с переходом к западным и северо-западным направлениям со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -1 до +3 градусов, днём – от +3 до +8 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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