Ещё три человека заразились коронавирусом в Псковской области

15:50, 31 декабря 2022, ПАИ

Три новых случая коронавируса подтвердили в Псковской области за сутки. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, всего с начала пандемии заразился 125 931 человек.

Выздоровели ещё восемь человек, всего – 123 784. При этом ни один человек не умер от COVID-19 за последние сутки. Всего с начала пандемии скончалось 1 959 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: в Локнянском районе – два новых случая, в Опочецком районе – один.