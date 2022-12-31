Ещё три человека заразились коронавирусом в Псковской области
Три новых случая коронавируса подтвердили в Псковской области за сутки. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, всего с начала пандемии заразился 125 931 человек.
Выздоровели ещё восемь человек, всего – 123 784. При этом ни один человек не умер от COVID-19 за последние сутки. Всего с начала пандемии скончалось 1 959 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: в Локнянском районе – два новых случая, в Опочецком районе – один.
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