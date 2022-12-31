Владимир Путин вручил звезду Героя РФ механику-водителю 76-й десантно-штурмовой дивизии

16:23, 31 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин вручил боевые награды военнослужащим, отличившимся во время специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 31 декабря.

«Президент России вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Были вручены боевые ордена и медали», – рассказал представитель Кремля, пишет ТАСС. Кроме того, Путин вручил звезду Героя РФ гвардии ефрейтору Тимофею Матвееву, механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Награждение прошло во время посещения Путиным штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону).