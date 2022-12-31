Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа

17:03, 31 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, пишет РИА Новости.

«С учётом разницы во времени вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба Южного военного округа. – Ред.) поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением», – сказал он.

По его словам, поздравление увидят все россияне от Камчатки до Москвы. «Это и есть новогоднее поздравление президента», – пояснил он.