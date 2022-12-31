Великолучане вошли в число лучших педагогов региона

20:01, 31 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области названы имена лучших педагогических работников. Дипломы и сертификаты на сумму 150 тыс. рублей победителям конкурса профмастерства вручил губернатор региона Михаил Ведерников. Церемония состоялась в Белом зале правительства Псковской области, сообщает пресс-центр региона.

Премия «Лучший педагогический работник» присуждается ежегодно с 2020 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова десяти лучшим педагогическим работникам. В этом году в конкурсе приняли участие 75 профессионалов. В числе финалистов учителя разных специальностей, педагоги дополнительного образования, работники дошкольных организаций, педагоги среднего профессионального образования и другие.

Обладателями награды в этом году стали:

Алексеева Марина Владимировна, учитель географии структурного подразделения «Средняя школа № 4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района»;

Арсентьева Виктория Викторовна, преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса»;

Григорьева Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»;

Ивахива Лариса Геннадьевна, учитель немецкого языка МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина»;

Корнаухова Нина Олеговна, преподаватель ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»;

Мацкевич Марина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (г. Великие Луки);

Москаленко Данил Иванович, учитель истории и обществознания МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа»;

Остапенко Марина Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»;

Фаткулина Вера Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко»;

Груздова Марина Григорьевна, методист отделения географии ГБУДО ПО «Псковский областной центр развития одарённых детей и юношества».

«Вы красиво входите в новый, 2023 год, который президент России объявил Годом педагога и наставника», — сказал губернатор Михаил Ведерников, поздравляя победителей. Он поблагодарил всех участников областного конкурса за труд и отметил, что областные власти со своей стороны продолжат делать всё, чтобы учителям и педагогам работать было комфортнее и интереснее.

Губернатор также сообщил, что в следующем году правительство Псковской области намерено разработать и принять программу привлечения молодёжи в профессию, и попросил победителей конкурса «Лучший педагогический работник» поделиться своими соображениями на этот счёт.

С ответным словом на церемонии вручения выступила методист отделения географии государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Псковской области «Псковский областной центр развития одарённых детей и юношества» Марина Груздова. Она поблагодарила губернатора и правительство Псковской области, комитет по образованию за возможность представить свои профессиональные наработки широкой публике: «Образование сегодня — это наше будущее, будущее страны. Надеюсь, что наши знания и опыт будут востребованы, будут содействовать развитию образования наших детей в Псковской области».