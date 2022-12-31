Регоператор поздравляет жителей области с Новым годом

21:09, 31 декабря 2022, ПАИ

Коллектив филиала ООО «Экопром» поздравляет всех жителей Псковской области с Новым годом.

Компания старается преображать внешний облик области, но возможно это только благодаря людям.

В будущем году сотрудники организации продолжат работу над тем, чтобы каждый человек в регионе, независимо от того, живёт он в крупном городе или в далёком посёлке, мог любоваться чистыми улицами, дворами и живописными пейзажами.

«По-прежнему главным достоянием нашей земли были и остаются люди — доброжелательные, ответственные, чуткие и внимательные, которые вместе с нами переживают за экологию, чистоту и порядок. Сегодня мы выражаем благодарность всем жителям за совместную работу в этом направлении», — гласит сообщение.



«Наслаждайтесь праздником, а мы позаботимся о чистоте ваших дворов! С Новым годом!» — поздравляет коллектив филиала ООО «Экопром».