Поздравление главы государства станет самым продолжительным

22:48, 31 декабря 2022, ПАИ

Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина с наступающим 2023 годом стало самым продолжительным, оно будет длиться 9 минут.

Глава государства поздравил россиян в окружении военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поздравление было записано главой государства во время посещения Южного военного округа. Президент был там, по словам Пескова, утром 31 декабря.

В своём поздравлении Путин вновь упомянул причины проведения спецоперации и позицию западных стран относительно России.