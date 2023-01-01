Митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском монастыре

23:53, 31 декабря 2022, ПАИ

31 декабря 2022 года, накануне недели 29-й по Пятидесятнице пред Рождеством, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви».



Его высокопреосвященству сослужила братия Псково-Печерского монастыря в священном сане. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.



За всенощным бдением митрополит Тихон совершил хиротесию во чтецы Михаила Родионова.