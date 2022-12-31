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Происшествия

Росгвардейцы поймали псковича на краже алкоголя в Новый год

В Пскове росгвардейцами задержан подозреваемый в краже спиртных напитков и продуктов питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

31 декабря экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 38-летнего псковича, который похитили из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

 

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