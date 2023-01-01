Вступил в силу указ об увеличении численности ВС РФ

11:24, 01 января 2023, ПАИ

Штатная численность военнослужащих Вооружённых сил (ВС) РФ увеличивается на 137 тыс. человек с 1 января. Это произошло в соответствии со вступившим в силу указом президента РФ, который был опубликован 25 августа 2022 года, сообщает ТАСС.

Согласно документу, численность Российской армии увеличивается до 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 – военнослужащие. В предыдущем указе на эту тему, который признан утратившим силу, этот показатель составлял 1 902 758, из которых 1 130 628 человек – военнослужащие. Утративший силу указ действовал с 1 января 2018 года.

Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в сентябре, пополнением будут укомплектованы новые воинские формирования. По словам главы Минобороны, решение увеличить с 1 января 2023 года численность Российской армии было продиктовано курсом западных стран во главе с США на сдерживание РФ и её союзников. Шойгу напомнил об оказании помощи и всесторонней поддержки Вооружённым силам Украины и о поставках им различных видов вооружения и боеприпасов. Министр подчеркнул, что «блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счёт расширения числа его участников».

В ноябре, подводя предварительные итоги исполнения расходов Минобороны РФ в 2022 году на селекторном совещании ведомства, Шойгу сообщил о выделении дополнительного финансирования на увеличение штатной численности военнослужащих.