Эксперты рассказали, как справиться с похмельем без рассола

11:58, 01 января 2023, ПАИ

Обильное питьё чая, воды и правильные блюда типа каш, картофельного пюре и супов помогут от похмелья, а от повторного употребления алкоголя наутро и распаривания в бане стоит воздержаться, рассол может помочь, но не каждому, сообщает РИА Новости.

Алкоголь увеличивает аппетит, поэтому люди едят в новогоднюю ночь больше, чем стоило бы, из-за чего наутро им становится плохо, рассказала ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Юлия Шевцова.

«Чтобы пережить такое недомогание, полезно сделать перерыв в еде хотя бы до второй половины дня и не употреблять никакие алкогольные напитки», – сказала Шевцова и добавила, что объём полезной жидкости в первой половине дня стоит, наоборот, увеличить до полутора литров.

«Это может быть крепкий зелёный или чёрный чай, чистая минеральная вода с лимоном, клюквой, брусникой», – сказала она.

В качестве первого приёма пищи, по словам Шевцовой, будут полезны картофельное пюре, каши или горячий домашний суп.

Автор методики кодирования от алкогольной зависимости и преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселев также заявил, что главное в борьбе с похмельем – это обильное питьё жидкости. «Организму нужно поспособствовать в обмене веществ. Для этого нужна жидкость», – объяснил он.

Киселев отметил, что еда поможет «запустить обмен веществ», что важно при похмелье. Он также напомнил о «гигиене до распития» алкоголя. «Если человек плотно поест до того, как он будет пить (алкоголь. – Ред.), то ему будет гораздо легче», – сказал Киселев.

Огуречный рассол, который является популярным народным методом борьбы с похмельем, по словам эксперта, не универсальное лекарство: кому-то он подойдёт, а кому-то нет. «Если человек привык рассол употреблять, то стоит ему это дело продолжить... В рассоле присутствуют полезные вещества: там много витамина C. С этой точки зрения это очень даже хорошо», – пояснил Киселев.

Шевцова также обратила внимание на популярные народные методы борьбы с похмельем. Например, посещение бани, по словам эксперта, только ухудшит состояние человека, страдающего от похмелья.

«Парение в бане с целью детоксикации в таких случаях не годится. После обильного застолья и алкогольной нагрузки все системы организма работают в усиленном режиме, стараясь справиться с выведением избытка токсинов. Высокая температура и низкое содержание кислорода в парной или в сауне вызывают дополнительное перенапряжение, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. Следствием будет ухудшение, а не улучшение состояния», – объяснила она.

От повторного употребления алкоголя, которое люди тоже используют как «лекарство от похмелья», Шевцова также посоветовала отказаться, так как оно «может привести к ухудшению состояния и необратимым последствиям для здоровья».

