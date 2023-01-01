Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперты рассказали, как справиться с похмельем без рассола

Обильное питьё чая, воды и правильные блюда типа каш, картофельного пюре и супов помогут от похмелья, а от повторного употребления алкоголя наутро и распаривания в бане стоит воздержаться, рассол может помочь, но не каждому, сообщает РИА Новости.

Алкоголь увеличивает аппетит, поэтому люди едят в новогоднюю ночь больше, чем стоило бы, из-за чего наутро им становится плохо, рассказала ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Юлия Шевцова.

«Чтобы пережить такое недомогание, полезно сделать перерыв в еде хотя бы до второй половины дня и не употреблять никакие алкогольные напитки», – сказала Шевцова и добавила, что объём полезной жидкости в первой половине дня стоит, наоборот, увеличить до полутора литров.

«Это может быть крепкий зелёный или чёрный чай, чистая минеральная вода с лимоном, клюквой, брусникой», – сказала она.

В качестве первого приёма пищи, по словам Шевцовой, будут полезны картофельное пюре, каши или горячий домашний суп.

Автор методики кодирования от алкогольной зависимости и преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселев также заявил, что главное в борьбе с похмельем – это обильное питьё жидкости. «Организму нужно поспособствовать в обмене веществ. Для этого нужна жидкость», – объяснил он.

Киселев отметил, что еда поможет «запустить обмен веществ», что важно при похмелье. Он также напомнил о «гигиене до распития» алкоголя. «Если человек плотно поест до того, как он будет пить (алкоголь. – Ред.), то ему будет гораздо легче», – сказал Киселев.

Огуречный рассол, который является популярным народным методом борьбы с похмельем, по словам эксперта, не универсальное лекарство: кому-то он подойдёт, а кому-то нет. «Если человек привык рассол употреблять, то стоит ему это дело продолжить... В рассоле присутствуют полезные вещества: там много витамина C. С этой точки зрения это очень даже хорошо», – пояснил Киселев.

Шевцова также обратила внимание на популярные народные методы борьбы с похмельем. Например, посещение бани, по словам эксперта, только ухудшит состояние человека, страдающего от похмелья.

«Парение в бане с целью детоксикации в таких случаях не годится. После обильного застолья и алкогольной нагрузки все системы организма работают в усиленном режиме, стараясь справиться с выведением избытка токсинов. Высокая температура и низкое содержание кислорода в парной или в сауне вызывают дополнительное перенапряжение, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. Следствием будет ухудшение, а не улучшение состояния», – объяснила она.

От повторного употребления алкоголя, которое люди тоже используют как «лекарство от похмелья», Шевцова также посоветовала отказаться, так как оно «может привести к ухудшению состояния и необратимым последствиям для здоровья».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 января 2023

Вступил в силу указ об увеличении численности ВС РФ
01 января 2023

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
31 декабря 2022

Митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском монастыре
31 декабря 2022

Глава города Пскова поздравил жителей области с Новым годом
31 декабря 2022

Поздравление главы государства станет самым продолжительным

31 декабря 2022

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом
31 декабря 2022

Эксперты рассказали, как проверить толщину льда на водоёме

31 декабря 2022

Великолучане вошли в число лучших педагогов региона


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...