В Ленинградской области пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребёнка

13:26, 01 января 2023, ПАИ

Пьяный водитель каршеринга сбил женщину с детьми в городе Кировске Ленинградской области, в результате ДТП пятилетняя девочка скончалась на месте, сообщает РИА Новости.

«Первого января около 08:50 во дворе дома № 6 на улице Новой в городе Кировске Ленинградской области каршеринговый автомобиль Kia Rio совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих её малолетних детей, проживающих в соседнем доме.

В результате ДТП женщина получила перелом ноги, трёхлетний сын получил тяжёлые травмы и помещён в реанимацию, а пятилетняя дочь скончалась на месте», – говорится в сообщении.