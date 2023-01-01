Новогодняя ночь в Пскове прошла без происшествий

14:36, 01 января 2023, ПАИ

Новогодняя ночь в Пскове и Псковской области прошла без происшествий. За порядком в Новый год следили сотрудники ОВД и Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Псковской области.

«Для незамедлительного реагирования и оказания помощи гражданам экипажи вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме, сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии оказывают содействие полиции в охране общественного порядка на территории города Пскова», – написали в пресс-службе ведомства.