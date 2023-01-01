Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области завтра

15:54, 01 января 2023, ПАИ

Облачная погода и дождь, переходящий в мокрый снег ожидаются в Псковской области завтра, 2 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском гидрометцентре.

Днем преимущественно без осадков, вечером по юго-западу области небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западных направлений, днем южных направлений умеренный.

Температура по области ночью от 0 до +5 градусов, днем от -2 до +1 градусов.