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Культура

Выставка новых экспонатов пройдет в музее-заповеднике «Михайловское»

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Михайловское"

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей выставку «Первая встреча». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

На ней представлены недавние поступления в фондовые коллекции заповедника — 46 предметов из числа приобретённых или подаренных музею в 2020—2021 годы.

«Сообразуясь с камерными размерами помещения, где было решено проводить выставку, авторы экспозиции остановились на том, чтобы представить жителям и гостям Святогорья предметы, не требующие значительного пространства для показа. Это графика разных лет, почтовые карточки и фотографии с видами псковских пушкинских мест, книги с автографами людей, чьи жизнь и творчество неотделимы от истории Пушкинского Заповедника.

По большей части «Новая встреча» — своего рода художественная летопись музея в год столетия со времени его послереволюционного возрождения и поклон авторам — друзьям «Михайловского»: писателю Валентину Курбатову, поэту Михаилу Дудину, фотографу Рудольфу Кучерову и многим другим.   

Знакомиться с выставкой, развёрнутой в круглом зале анфилады выставочных залов музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), можно будет до 28 февраля наступающего 2023 года. Возрастная рекомендация для посетителей — 6+.

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