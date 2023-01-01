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Как прийти в себя после новогодней ночи, рассказала врач


Улучшить внешний вид после празднования Нового года помогут маски промышленного производства, лёгкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольгу Жукову.

Она напомнила, что высыпания, припухлость и синяки под глазами в такой ситуации — это последствия алкогольной интоксикации и злоупотребления жирной и острой пищей.

«Поэтому применение маски носит симптоматический характер и, конечно, не сможет смыть с лица все последствия веселья. Скорее, немного освежит лицо, слегка уберёт отёчность. Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства и приобрести их заранее, так как праздники длятся несколько дней — востребованы упаковки масок из 5-7 штук», — рассказала Жукова.

По её словам, в состав маски промышленного производства входят самые разные компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, экстракт алое вера, различные виды сывороток, а также муцин. Они обладают увлажняющим действием, нормализуют обмен веществ в коже, уменьшают отёки, нормализуют цвет.

«Если избежать таких неприятных проявлений, как отёчность, всё же не удалось, можно улучшить внешний вид при помощи лёгкого лимфодренажного массажа, который поможет снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отёчность и значительно улучшить внешний вид. Массаж можно проводить и кусочками льда. Такая микроциркуляторная зарядка позволяет наладить доставку питательных веществ и кислорода в коже, справиться с отёчностью и улучшить цвет лица», — подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в зависимости от типа кожи можно замораживать отвары разных трав. Так, например, для кожи с жирным блеском и расширенными порами прекрасно подойдёт для замораживания сок лимона, который закисляет щелочную среду такой кожи и выравнивает pH. Также такой коже подойдёт настойка календулы, растворённая в кипячёной воде, мелиссы, шалфея, ромашки, полыни, коры дуба.
 

 

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