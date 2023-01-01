Мэр Риги назвал снос советских памятников главным итогом года

17:42, 01 января 2023, ПАИ

Главным итогом года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР. Об этом политик заявил 31 декабря в новогоднем обращении к гражданам, сообщают «Известия».

«В этом году мы снова громко и чётко заявили, что будем создавать своё будущее сами, не оглядываясь больше на прошлое, о котором напоминали так же, как и о снесённых советских памятниках. Мы можем гордиться этим», — сказал политик.

Он добавил, что рижане продолжат быть патриотами Латвии.