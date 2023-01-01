Мэр Риги назвал снос советских памятников главным итогом года
Главным итогом года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР. Об этом политик заявил 31 декабря в новогоднем обращении к гражданам, сообщают «Известия».
«В этом году мы снова громко и чётко заявили, что будем создавать своё будущее сами, не оглядываясь больше на прошлое, о котором напоминали так же, как и о снесённых советских памятниках. Мы можем гордиться этим», — сказал политик.
Он добавил, что рижане продолжат быть патриотами Латвии.
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