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Общество

Армейские формирования ДНР и ЛНР вошли в состав ВС РФ

 

1-й и 2-й армейские корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав ВС РФ, сообщают «Известия».

«Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооружённых сил Российской Федерации», — отмечается в материалах.

Училище также получило боевое знамя.

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