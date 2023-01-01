Армейские формирования ДНР и ЛНР вошли в состав ВС РФ
1-й и 2-й армейские корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав ВС РФ, сообщают «Известия».
«Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооружённых сил Российской Федерации», — отмечается в материалах.
Училище также получило боевое знамя.
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