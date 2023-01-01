В Москве ночью работали более 70 развлекательных площадок

18:14, 01 января 2023, ПАИ

В Москве Новый год на уличных локациях встретили более 625 тыс. москвичей и туристов, сообщает корреспондент ТАСС.

В ночь с 31 декабря на 1 января работали более 70 площадок на фестивале «Путешествие в Рождество» и в парках, таких как Парк Горького, «Зарядье» и других, сообщила нам заммэра Москвы Наталья Сергунина, возглавляющая аппарат мэра и правительства столицы.

Она уточнила, что основная тема новогодних выходных в столице — добрые дела и благотворительность. В местах гуляний в разных районах города работают волонтерские пункты акции «Москва помогает», куда можно принести подарки для детей из новых регионов России и участников спецоперации.