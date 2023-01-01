Один миллиард рублей выиграл житель Нижнего Новгорода
Житель Нижнего Новгорода стал обладателем главного приза в 1 млрд рублей по итогам новогоднего тиража «Русского лото», прошедшего 1 января 2023 года, сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
Еще 75 человек из разных регионов России стали лотерейными миллионерами.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 января 2023
Новогодняя ночь в Пскове прошла без происшествий
01 января 2023
В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости