Один миллиард рублей выиграл житель Нижнего Новгорода

19:21, 01 января 2023, ПАИ

Житель Нижнего Новгорода стал обладателем главного приза в 1 млрд рублей по итогам новогоднего тиража «Русского лото», прошедшего 1 января 2023 года, сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Еще 75 человек из разных регионов России стали лотерейными миллионерами.