Коммунальная квартира горит в центре Петербурга

21:26, 01 января 2023, ПАИ

Восьмикомнатная коммунальная квартира горит в историческом доме на Вознесенском проспекте в центре Петербурга. Жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара участвуют 27 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Дом номер 18 по Вознесенскому проспекту построен в 1905-1907 годах как доходный дом купца Е. М. Орлова. Выдержан в стиле модерн. В июле 2009 года здание поставили на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.