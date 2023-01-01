В Луки-парке прошли игры с Дедом Морозом и Снегурочкой

21:52, 01 января 2023, ПАИ

В Луки-парке прошли игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Погода за окном, конечно, совсем не новогодняя, однако великолучане стараются не грустить и создавать хорошее настроение себе и своим близким.



В первый день нового 2023 года в Луки-парке прошло веселое мероприятие для детей. Малышей и их родителей приветствовали Дед Мороз, Снегурочка и Мишка Умка. Сказочные персонажи подготовили развлечения на любой вкус: игры, танцы, конкурсы и загадки. Маленькие великолучане с удовольствием выполняли задания и разгадывали новогодние ребусы.



Кроме того, сегодня в Луки-парке любой желающий мог попробовать свои силы в аркадных играх, отведать бургеров в кафе и покататься на колесе обозрения. Большая часть других аттракционов в связи с погодными условиями стояли на стопе, как и каток. Надеемся, что с приходом минусовых температур ледовая площадка в Луки-парке оживет.



С подробной программой новогодних мероприятий вы сможете ознакомиться в группе парка.