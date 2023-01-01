Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП в Пустошке

22:14, 01 января 2023, ПАИ

По предварительным данным, в Пустошке на улице Лесная 47-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, выехал на встречную и допустил столкновение с автомобилем Geely.

В результате ДТП в автомобиле Volvo пострадал водитель, госпитализирован в медучреждение. 43–летняя пассажир погибла на месте.

В автомобиле Geely пострадала пассажир – 16-летняя девочка, госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.