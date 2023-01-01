Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП в Пустошке
По предварительным данным, в Пустошке на улице Лесная 47-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, выехал на встречную и допустил столкновение с автомобилем Geely.
В результате ДТП в автомобиле Volvo пострадал водитель, госпитализирован в медучреждение. 43–летняя пассажир погибла на месте.
В автомобиле Geely пострадала пассажир – 16-летняя девочка, госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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