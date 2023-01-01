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Происшествия

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП в Пустошке

По предварительным данным, в Пустошке на улице Лесная 47-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, выехал на встречную и допустил столкновение с автомобилем Geely.

Фото с места происшествия

В результате ДТП в автомобиле Volvo пострадал водитель, госпитализирован в медучреждение. 43–летняя пассажир погибла на месте. 
В автомобиле Geely пострадала пассажир – 16-летняя девочка, госпитализирована в медучреждение. 

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. 
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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