Советский спутник «Космос-917» сгорит в атмосфере Земли

23:25, 01 января 2023, ПАИ

Советский спутник «Космос-917», запущенный в 1977 году, который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, в ближайшие три дня сгорит в атмосфере Земли, сообщили в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

Там уточнили, что атмосфера Земли продолжает «очищать» околоземное пространство от космического мусора. В настоящий момент её верхние слои раздуваются УФ-излучением из-за нарастающего цикла солнечной активности.

В ИПМ также отметили, что российские специалисты успешно решают задачу прогнозирования орбитального движения таких «сгорающих» космических объектов.